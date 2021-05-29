Лидер партии «Голос»: Рада лишит Лукашенко с 1 июня каких-либо рычагов давления на Украину 29.05.2021, 17:50

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Фото: Getty Images

Рада Украины уже во вторник может ввести санкции против белорусского режима.

Верховная рада Украины должна ввести политические санкции против Лукашенко. А правительство - снять с государства в экономическую зависимость от Беларуси, лишив Лукашенко каких-либо рычагов давления на Украину. Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык в эфире "Украина 24", пишет rbc.ua. Она подчеркнула, что необходимым шагом для Украины сегодня должна стать жесткая реакция на события в Беларуси и четкая позиция относительно действий Лукашенко. Поэтому 1 июня украинский парламент должен поддержать постановление фракции "Голос" о введении санкций против Лукашенко.

"Почти весь мир уже осудил режим Лукашенко, признав его террористом, который идет по стопам Путина. Украина также должна публично заявить о своей позиции. Поэтому депутаты фракции "Голос" выступили подписантами соответствующего постановления. И уже в этот вторник Верховная рада сможет проголосовать за введение санкций против Лукашенко", - заявила Рудык.

По ее словам, постановление парламента будет предусматривать введение только политических санкций против Лукашенко. Украина должна ввести и жесткие персональные санкции против его окружения и всех, кто был причастен к задержанию самолета в Минске, отмечает Рудык.

Кроме того, Украина как государство должно ввести экономические санкции против Беларуси, но к этому правительству следует взвешенно подготовиться.

"Существующий товарооборот с сумасбродным режимом - остается риском для Украины. Ведь нам неизвестно, что дальше взбредет Лукашенко в голову или какие у него договоренности с Путиным. Пока государство является экономически зависимым от Беларуси, он имеет рычаги давления на Украину. Поэтому мы должны срочно высказать свою позицию", - добавила депутат.

Рудык также подытожила, что сегодня Украина должна осуществить все возможные действия для последовательного противодействия режиму Лукашенко:

- Осуждение действий Лукашенко на уровне руководства государства и требование освободить захваченного журналиста Романа Протасевича и его девушки;

- Введение персональных санкций против Лукашенко и его окружения и причастных к подготовке захвата самолета в Минске;

- Публичная поддержка демократической оппозиции Беларуси украинскими властями.

В частности, по мнению Рудык, украинская власть в первую очередь должна публично осудить действия Лукашенко и поддержать демократическую оппозицию Беларуси.

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