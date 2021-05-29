Самолет с первой группой российских дипломатов вылетел из Чехии в РФ 1 29.05.2021, 18:01

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Сообщается, что выехали 54 работники российского посольства в Праге.

Специальный российский правительственный самолет вылетел с третьего терминала пражского аэропорта после 14.30 в субботу, вывозя часть дипломатов и сотрудников российского посольства, высланных из Чехии в Россию. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Сообщается, что выехали 54 работники российского посольства в Праге. Незадолго до 13 часов в аэропорт прибыли автобус и микроавтобус, в котором было несколько десятков человек. Внутри сидели и взрослые, и несколько детей. Под вниманием СМИ они вынули багаж из автобуса, загрузили его на тележки аэропорта и направились в зал вылета для осмотра.

Согласно решению правительства Чехии, до конца мая российское посольство должны оставить десятки дипломатов и служащих.

Вторая группа сотрудников посольства с семьями, количество которых не указана, уедет в понедельник днем. Их также займет российская авиакомпания "Россия". Это завершит процесс сбалансирования количества сотрудников посольства России в Праге и чешской дипломатической миссии в Москве.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части страны, в результате которого погибли двое местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Чехия после этого решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

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