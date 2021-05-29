В Швеции у здания мэрии стокгольмского муниципалитета Нака подняли бело-красно-белый флаг
- 29.05.2021, 18:09
Весь мир солидарен с борющимися за свободу белорусами.
Солидарность не знает границ: сегодня белорусы по всему миру вышли на Глобальный пикет солидарности.
Белорусы Южной Кореи провели акции солидарности в центре Сеула.
В Швеции сегодня на флагштоке муниципалитета Нака, в котором располагается посольство Беларуси, был поднят бело-красно-белый флаг в знак солидарности с белорусским народом, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».
Пикет прошел в Австралии в городе Аделаида.
Акция солидарности провели и в в Окленде, что в Новой Зеландии.