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В Швеции у здания мэрии стокгольмского муниципалитета Нака подняли бело-красно-белый флаг

  • 29.05.2021, 18:09
В Швеции у здания мэрии стокгольмского муниципалитета Нака подняли бело-красно-белый флаг

Весь мир солидарен с борющимися за свободу белорусами.

Солидарность не знает границ: сегодня белорусы по всему миру вышли на Глобальный пикет солидарности.

Белорусы Южной Кореи провели акции солидарности в центре Сеула.

В Швеции сегодня на флагштоке муниципалитета Нака, в котором располагается посольство Беларуси, был поднят бело-красно-белый флаг в знак солидарности с белорусским народом, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».

Пикет прошел в Австралии в городе Аделаида.

Акция солидарности провели и в в Окленде, что в Новой Зеландии.

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