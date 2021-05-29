Католическая Троица: традиции празднования
- 29.05.2021, 18:15
Праздник отмечают через неделю после Пятидесятницы.
30 мая христиане западного обряда будут отмечать Троицу. Фиксированной даты у праздника нет, его отмечают через неделю после Пятидесятницы, дата празднования которой зависит от Пасхи, пишет zn.ua.
Традиции празднования Троицы у католиков
В храмах в этот день проводят божественные литургии и Великие вечерние службы. Прихожане приходят в соборы с веточками березы, которые считаются символом Святого Духа, а также свежей зеленью. После освящения трав, ими украшают дом.
В Италии в память о чуде было принято разбрасывать лепестки роз с потолка храмов, во Франции во время богослужения было принято дуть в трубы, что символизировало звук ветра, сопровождавшего сошествие Святого Духа. В Англии с Троицей были связаны традиции варить пиво, танцевать мореску, устраивать сырные гонки и турниры лучников.
Поста на Троицу нет. Праздник принято отмечать в семейном кругу, за накрытым столом.
В праздник нельзя заниматься домашними хлопотами, поэтому хозяйки устраивают генеральную уборку за несколько дней до Троицы.