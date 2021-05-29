Католическая Троица: традиции празднования 29.05.2021, 18:15

Праздник отмечают через неделю после Пятидесятницы.

30 мая христиане западного обряда будут отмечать Троицу. Фиксированной даты у праздника нет, его отмечают через неделю после Пятидесятницы, дата празднования которой зависит от Пасхи, пишет zn.ua.

Традиции празднования Троицы у католиков

В храмах в этот день проводят божественные литургии и Великие вечерние службы. Прихожане приходят в соборы с веточками березы, которые считаются символом Святого Духа, а также свежей зеленью. После освящения трав, ими украшают дом.

В Италии в память о чуде было принято разбрасывать лепестки роз с потолка храмов, во Франции во время богослужения было принято дуть в трубы, что символизировало звук ветра, сопровождавшего сошествие Святого Духа. В Англии с Троицей были связаны традиции варить пиво, танцевать мореску, устраивать сырные гонки и турниры лучников.

Поста на Троицу нет. Праздник принято отмечать в семейном кругу, за накрытым столом.

В праздник нельзя заниматься домашними хлопотами, поэтому хозяйки устраивают генеральную уборку за несколько дней до Троицы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».