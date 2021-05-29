Сборная Беларуси по волейболу добиралась до Чехии более суток 29.05.2021, 18:31

Из-за тараканьей выходки спортсменам пришлось делать пересадку в Стамбуле.

Белорусская команда вступает в борьбу в Евролиге. Однако перелет по маршруту "Минск-Прага" оказался непростым: с ночевкой в Стамбуле, пишет телеграм-канал «Баста».

Из-за тараканьей выходки, и как следствие — закрытия воздушного пространства, спортсменам пришлось делать пересадку в Стамбуле. Из-за этого они не успели провести тренировки и нормально отдохнуть с дороги перед матчем.

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