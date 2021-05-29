Компания Маска основала фонд на $100 миллионов для инвестиций в стартапы 29.05.2021, 18:32

Финансирование получат стартапы, работающие в области искусственного интеллекта.

Компания OpenAI, основателями которой является миллиардер Илон Маск и Сэм Олтман, запускает фонд для поддержки стартапов, работающих в области искусственного интеллекта. Об этом сообщило издание TechCrunch (перевод - «Гордон») со ссылкой на комментарий Олтмана.

Через OpenAI Startup Fund компания и ее партнеры будут инвестировать в стартапы на ранней стадии. Партнером стала компания Microsoft.

По словам Альтмана, это не типичный корпоративный венчурный фонд. Компания будет делать крупные ставки на небольшое количество стартапов, их может быть не больше 10. Инвестировать хотят в проекты, решающие проблемы в области здравоохранения, изменении климата, образования и другие, которые на основе искусственного интеллекта могут принести пользу человечеству, отметило издание.

Партнеры фонда рассмотрят проекты, улучшающие производительность GPT-3, третьего поколения алгоритма обработки естественного языка от OpenAI, сообщил Олтман.

Технический директор Microsoft Кевин Скотт сказал, что его компания с радостью поддержит OpenAI Startup Fund.

Компании, выбранные для финансирования, получат ранний доступ к новым системам OpenAI и ресурсам Azure от Microsoft. Заявку на получение инвестиции можно подать на сайте OpenAI Startup Fund в разделе Apply.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».