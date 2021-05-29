Ученые раскрыли тайну строительства пирамид в Гизе 10 29.05.2021, 18:44

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Ключ к загадке находился на Святой земле.

Для постройки Великой пирамиды в Гизе, как утверждают ученые, было использовано около 2,3 миллиона больших камней весом 6 миллионов тонн. Об этом пишет издание Express (перевод - «Апостроф»).

По словам эксперта Тома Мейера из Библейского колледжа и аспирантуры Шаста в Калифорнии, который специализируется на расшифровке древних посланий, тайна построек пирамид в Гизе может быть разгадана, если проанализировать, как Ирод Великий возвел Второй Храм в Иерусалиме.

Археологи отмечают, что камни Священного Храма были сначала выпрямлены резчиком по камню, а в земле выкапывались канавы, в которые вставлялись деревянные балки под прямым углом. Древесину поливали водой, из-за чего она набухала и камень от давления должен был отделиться от нижнего слоя породы.

"На следующем этапе камни нужно было выровнять и подготовить к транспортировке. Камни меньшего размера помещали в вагоны. Но некоторые камни на Храмовой горе были огромными. Классическим примером является так называемый западный камень, один из крупнейших строительных блоков во всем мире", - продолжил инженер-археолог Лин Ритмейер.

Когда были сформированы более крупные камни, каменщики царя Ирода оставили 12-дюймовые выступы на противоположных сторонах каждого камня, а выступы удалялись, когда камень устанавливали на окончательную локацию.

Профессор Мейер добавил, что вокруг этих выступов в карьере были обвязаны веревки, и два коротких крана, оборудованных лебедками. С помощью них поднимали камни с одной стороны, а затем опускали их на ролики. А потом с помощью веревок волы тянули эти камни.

Когда камни прибыли во Второй Храм, они были опущены на нужное место сверху.

"Инженеры Ирода сделали это, заливая внутреннее наполнение комплекса Храмовой горы, которое имеет форму гигантской перевернутой обувной коробки, одновременно со строительством подпорных стен. Достижения мастера-строителя Ирода Великого могут помочь нам лучше понять, как другой мастер-строитель, фараон Хеопс, добыл и собрал последнее оставшееся из семи чудес древнего мира, Великую пирамиду в Египте", - подчеркнул инженер Ритмейер, дав понять, что секрет строительства пирамиды в Гизе "скрывался" на Святой Земле.

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