Американский эксперт: Угон авиалайнера Ryanair открыл для белорусских властей ящик Пандоры 4 29.05.2021, 19:37

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Диктатора загнали в угол.

Марк Симаковски из Атлантического совета (Mark Simakovsky, Atlantic Council) отмечает в комментарии «Голосу Америки», что встреча Лукашенко и путина проходит в свете невероятной напряженности вокруг принудительной посадки правительством Беларуси самолета компании Ryanair.

«Очевидно, что Лукашенко загнан в угол. Я думаю, что белорусское правительство недооценило масштабы и скорость, с которой ЕС отреагировал на ситуацию с Ryanair. Думаю, что масштабы, в которых ЕС реагирует и оказывает давление на Беларусь, вынудили Лукашенко искать помощи у своего самого важного партнера в Москве для получения как дипломатической, так и экономической помощи, а также поддержки в сфере безопасности. – отмечает эксперт.

По слова Симаковски, арест журналиста Романа Протасевича при угоне авиалайнера ЕС только открыл для Лукашенко ящик Пандоры.

«Теперь должен иметь дело с проблемами как со стороны его противников на Западе, так и со стороны Москвы», – подчеркивает эксперт.

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