Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия - За правду»16
- 29.05.2021, 19:02
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Актеру сегодня вручили партийный билет.
Голливудский актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал стал членом партии «Справедливая Россия — За правду», пишет nv.ua.
Партийный билет ему вручили 29 мая.
Ранее голливудский актер был членом партии «За правду». В партию «Справедливая Россия - За правду» он присоединился вместе с командой бывшего майора самопровозглашенной «ДНР» Захара Прилепина.
В пресс-службе политической силы отметили, что Сигал сконцентрируется на вопросах экологии.
Актер получил российский паспорт в 2016 году, сохранив при этом гражданство США.