закрыть
29 мая 2021, суббота, 20:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия - За правду»

16
  • 29.05.2021, 19:02
  • 3,618
Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия - За правду»

Актеру сегодня вручили партийный билет.

Голливудский актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал стал членом партии «Справедливая Россия — За правду», пишет nv.ua.

Партийный билет ему вручили 29 мая.

Ранее голливудский актер был членом партии «За правду». В партию «Справедливая Россия - За правду» он присоединился вместе с командой бывшего майора самопровозглашенной «ДНР» Захара Прилепина.

В пресс-службе политической силы отметили, что Сигал сконцентрируется на вопросах экологии.

Актер получил российский паспорт в 2016 году, сохранив при этом гражданство США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович