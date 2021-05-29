Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия - За правду» 16 29.05.2021, 19:02

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Актеру сегодня вручили партийный билет.

Голливудский актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал стал членом партии «Справедливая Россия — За правду», пишет nv.ua.

Партийный билет ему вручили 29 мая.

Ранее голливудский актер был членом партии «За правду». В партию «Справедливая Россия - За правду» он присоединился вместе с командой бывшего майора самопровозглашенной «ДНР» Захара Прилепина.

В пресс-службе политической силы отметили, что Сигал сконцентрируется на вопросах экологии.

Актер получил российский паспорт в 2016 году, сохранив при этом гражданство США.

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