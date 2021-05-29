Полька возглавила группу ЕС по борьбе с российской дезинформацией 29.05.2021, 19:27

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Группа East Stratcom Task Force нейтрализует информационные действия Москвы.

Полька Мартына Бильдзюкевич стала руководителем группы Европейского союза по борьбе с российской дезинформацией (East Stratcom Task Force), передает «Польское радио».

«Если бы Кремль хотел только навязать свое видение мира с помощью дезинформации, то противостоять этому было бы проще. Однако цель другая, более опасная - дело не в том, чтобы убедить европейцев в определенной точке зрения, а в том, чтобы вызвать хаос и замешательство. Чтобы никто не знал, где правда. А она вовсе не посередине», - сказала Мартына Бильдзюкевич.

При этом руководитель группы ЕС по борьбе с российской дезинформацией обращает внимание, что дезинформация, которую распространяет Кремль, часто противоречит сама себе. Примером является дезинформационная кампания перед референдумом о выходе Великобритании из состава Европейского союза. Twiter-аккаунты, связанные с Агентством интернет-исследований (петербургская «фабрика троллей»), публиковали посты как за, так и против брексита.

На вопрос о том, как группа East Stratcom Task Force, созданная в 2015 году в рамках Европейской службы внешних связей, нейтрализует информационные действия Москвы, она сказала, что «это непростая работа».

Мартына Бильдзюкевич отметила, что, хотя дезинформационные кампании и повторяются, и в значительной степени предсказуемы, способы их распространения быстро меняются. Мы все чаще сталкиваемся с «отмыванием информации», то есть с такой настройкой контента, которая скроет исходный источник.

В базе данных East Stratcom Task Force, доступной на сайте www.euvsdisinfo.eu есть почти 12 тысяч конкретных случаев дезинформации Кремля.

Как указывает Мартына Бильдзюкевич, у East Stratcom Task Force есть много инструментов для обнаружения, распознавания и описания дезинформации. Они все реже обращается к ручному поиску, хотя именно человек в конечном итоге решает, что является дезинформацией, а что нет.

Эксперт из Польши заявила, что сила этой группы заключается в том, что почти каждый ее член из другой страны Европейского союза.

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