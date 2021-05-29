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В Могилеве работникам предприятия на День химика выплатили по $12 - и высчитали налог

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  • 29.05.2021, 19:29
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В Могилеве работникам предприятия на День химика выплатили по $12 - и высчитали налог

Работники «Могилевхимволокно» отреагировали на это очень эмоционально.

В редакцию «МогилевОнлайн» обратились работники ОАО «Могилевхимволокно», которые рассказали, что к предстоящему Дню химика (последнее воскресенье мая, то есть завтра, 30 мая) им выплатили по 30 рублей.

Сотрудников предприятия возмутила не только сумма, которую они называют «смешной», но и тот факт, что с этой невероятной суммы еще и… высчитали подоходный налог! В итоге на зарплатные карточки поступило по 28 рублей.

«На «Могилевхимволокно» по случаю Дня химика выдали по 30 сребреников, но с учётом подоходного налога их стало 28. Спасибо большое за такое отношение к людям, сейчас сидим и думаем, куда их себе засунуть, чтоб случайно не затерялись», — эмоционально написал читатель.

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