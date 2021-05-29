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В Минске из аквапарка «Фристайла» эвакуировали посетителей

  • 29.05.2021, 20:18
  • 3,590
В Минске из аквапарка «Фристайла» эвакуировали посетителей

Охранники комплекса вызвали МЧС.

Читатели Onliner сообщили о ЧП в аквапарке «Фристайл»: якобы комплекс прекратил работу, всех посетителей попросили уйти. Возле здания аквапарка видна машина МЧС. Министерство по чрезвычайным ситуациям в Twitter рассказало подробности инцидента.

По предварительной информации, охранники аквапарка почувствовали странный запах и вызвали МЧС.

Специалисты МЧС закончили обследование комплекса. Опасных веществ нет, никто не пострадал.

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