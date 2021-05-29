Байден представил проект бюджета США 1 29.05.2021, 20:22

В нем заложены самые высокие расходы со времен Второй мировой войны.

Президент США Джо Байден представил проект бюджета США на 2022 финансовый год, документ опубликовал Белый дом. Газета The New York Times (перевод - «Гордон») отметила, что Байден представил бюджет 28 мая. В документе заложены государственные расходы в размере $6 трлн. Если его примут в таком объеме, он выведет США на самый высокий уровень расходов со времен Второй мировой войны, подчеркнуло издание.

Дефицит бюджета превысит $1,3 трлн в течение следующего десятилетия. К 2031-му году общие расходы вырастут до $8,2 трлн, подсчитали журналисты. Байден стремится обеспечить американцам комфортную жизнь среднего класса и поднять промышленность страны, написала газета.

USA Today сообщил, что в 1946 году американский долг достиг своего пика и составил 106% от ВВП. По плану Байдена, к 2031 году прогнозируется рост долга до 117%.

Президент США в своем бюджете потребовал увеличить затраты на Пентагон. Кроме этого, он включил в бюджет финансирование развития инфраструктуры, образования и здравоохранения.

В апреле этого года Байден запросил у Конгресса США $715 млрд на военные нужды. В проекте бюджета на 2022 финансовый год говорилось, что такой "запрос отдает приоритет необходимости противодействовать угрозе Китая и сдерживанию дестабилизирующего поведения России".

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