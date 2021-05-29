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Бобруйск присоединился к акции «Стоп Таракан!»

  • 29.05.2021, 20:25
  • 1,452
Бобруйск присоединился к акции «Стоп Таракан!»
Фото: «Наша Ніва»

Белорусы не остановятся, пока не освободят своих героев.

Акция «Стоп Таракан!» продолжается, пишет телеграм-канал «Менск разам».

Тапки можно найти повсюду, как в Бобруйске, так и возле здания суда в Первомайском районе.

Напомним, сегодня исполнился ровно год с момента незаконного ареста в Гродно блогера Сергея Тихановского.

Белорусы показывают Сергею и его соратникам, что революция продолжается и они не остановятся, пока не освободят своих героев.

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