Бобруйск присоединился к акции «Стоп Таракан!»
- 29.05.2021, 20:25
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Белорусы не остановятся, пока не освободят своих героев.
Акция «Стоп Таракан!» продолжается, пишет телеграм-канал «Менск разам».
Тапки можно найти повсюду, как в Бобруйске, так и возле здания суда в Первомайском районе.
Напомним, сегодня исполнился ровно год с момента незаконного ареста в Гродно блогера Сергея Тихановского.
Белорусы показывают Сергею и его соратникам, что революция продолжается и они не остановятся, пока не освободят своих героев.