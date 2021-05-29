Врач рассказал, как за лето улучшить иммунитет 1 29.05.2021, 20:36

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Пять простых советов от специалиста.

Наше здоровье во многом зависит от состояния и активности иммунной системы. Именно она отвечает за эффективное противостояние многим болезням — от банального ОРВИ до опасных онкологических заболеваний, пишет украинский врач-кардиолог высшей категории Любомир Дронюк для nv.ua.

Под иммунитетом подразумевается большой комплекс специфических механизмов защиты от негативных факторов внешней среды — загрязненного воздуха, некачественных воды и продуктов питания, множества вирусов и бактерий. Все это может вызвать нарушение нормальных физиологических процессов в человеческом организме и закончиться болезнью. Иммунитет бывает врожденным и приобретенным. Попробуем разобраться, что сможет помочь нам его усилить и укрепить.

Многие из нас отмечают, что ослабление иммунной системы приходится на конец зимы и начало весны. Именно в это время максимально снижаются запасы витаминов и минералов, рацион становится бедным антиоксидантами, уменьшается потребление клетчатки. Вот наиболее частые причины, которые приводят к ослаблению иммунитета:

— недостаток витаминов и минералов, представляющих особую ценность для организма;

— недостаток солнечного света и физической активности на свежем воздухе;

— избыточное употребление рафинированных продуктов, приводящее к нарушению работы внутренних органов и росту общей токсической нагрузки;

— дефицит полноценного отдыха.

Малоподвижный образ жизни быстро приводит к снижению иммунитета

Как же укреплять иммунитет? Сделать это весной и летом гораздо проще, поскольку в рационе присутствует много свежих овощей и фруктов и люди проводят много времени на открытом воздухе. С наступлением теплого времени года перед нами открываются широкие возможности коррекции наших дефицитов: повышение физической активности, восстановление нутриентного баланса, активный отдых, закаливание организма.

Питание

Чтобы защитные силы организма заработали на полную мощность, необходимо сбалансировать рацион по белкам, жирам и полезным углеводам. Появление молодой зелени и ягод поможет восстановить баланс витаминов и минералов, обеспечить достаточное поступление клетчатки и антиоксидантов. Зелень содержит витамины А, В1, В2, Е, РР, С, макро- и микроэлементы — натрий, серу, калий, кальций, фосфор, магний, марганец, медь, германий, а также фитонциды. А еще она богата клетчаткой, которая очищает кишечник, как «щетка», и способствует росту дружественной микрофлоры. В ягодах содержатся антоцианы, которые являются отличным стимулятором работы мозга, независимо от возраста человека. Благодаря им, витаминам, минералам и низкому содержанию фруктозы, ягоды обладают высокими антиоксидантными, противомикробными, противовоспалительными, нейро- и кардиопротекторными свойствами.

Вода

О пользе достаточного количества воды, выпиваемой за день, известно каждому современному человеку. Вода — это залог красоты кожи и тела, основа системы детоксикации и нашей жизни. Привычку носить с собой небольшую бутылочку негазированной столовой воды, кстати, неплохо бы перенять всем. А добавление полезных растительных компонентов может заменить любой покупной детокс-напиток. Попробуйте добавить в воду свежий огурец с мятой или клубнику, лайм и базилик — и результат не заставит себя ждать.

Физическая активность

Физическая культура — это неотъемлемая составляющая в системе укрепления здоровья и развития физических способностей людей. Она является залогом отличного духовного и нравственного состояния человека. Здоровье надо закалять и хранить. В современном мире, по мнению ученых, постоянно возрастает нагрузка на центральную нервную систему, повышается уровень стресса, а физическая работа вытесняется умственной. Поэтому особенно актуальной становится роль физической активности в нейтрализации влияния неблагоприятных факторов научно-технического прогресса.

Организм человека устроен таким образом, что малоподвижный образ жизни быстро приводит к ухудшению здоровья и снижению иммунитета. Отсюда и быстрый рост заболеваемости, снижение работоспособности, развитие ожирения и другие проблемы. Во время занятий на свежем воздухе ваши клетки будут лучше насыщаться кислородом, чем в помещении, а это значит, что обменные процессы будут осуществляться лучше и быстрее. К тому же, такая тренировка пройдет гораздо бодрее и веселее.

Закаливание

Закаливание является обязательной составляющей физической активности и имеет большое значение для укрепления иммунитета и повышения сопротивляемости инфекциям. Увеличьте время пребывания на свежем воздухе, принимайте солнечные ванны, ходите босиком, купайтесь. Это тренирует наш терморегуляторный аппарат и развивает защитные функции организма.

Сон

Ежедневные занятия будут способствовать налаживанию сна и уменьшению негативного проявления стресса (стресс и недостаток сна негативно влияют на общее состояние организма и иммунитет в частности). Хронический недосып и существование в бешеном ритме жизни ведет не только к ослаблению защитных сил организма, но и к другим проблемам, например, к ускоренному набору веса.

Своевременно осуществляя комплекс мероприятий по укреплению иммунитета, можно снизить риск развития серьезных заболеваний, а также продлить жизнь. Запомните: «волшебной таблетки» не существует, и здоровье — это самое ценное, что мы имеем. Его нельзя купить ни за какие деньги, но можно постараться сохранить.