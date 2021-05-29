Lufthansa и Air France возобновили рейсы в РФ в обход Беларуси 29.05.2021, 20:56

Авиакомпании получили официальные разрешения.

Французская авиакомпания Air France получила разрешение от РФ на новый план полетов по маршруту Париж - Москва - Париж в обход воздушного пространства Беларуси начиная с этих выходных. Об этом в субботу ТАСС сообщили в компании.

"Да, у нас есть разрешение с этих выходных", - рассказали в компании. При этом, по его словам, полеты "будут осуществляться в обход воздушного пространства Беларуси". Представитель компании также подтвердил, что первый подобный рейс вылетел утром 29 мая из парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль.

Ранее о возобновлении полетов Air France в Москву журналистам сообщил источник в службах аэропорта. Таким образом, этот рейс стал первым после трехдневного перерыва. В эти дни пассажиров французского авиаперевозчика перевозила российская авиакомпания "Аэрофлот".

Air France отменила рейсы из Парижа в Москву в среду, четверг и пятницу. В компании пояснили, что рейсы были отменены по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Беларуси

Французская авиакомпания приостановила полеты над белорусским воздушным пространством на основании рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности в связи с решением саммита ЕС, которое последовало за инцидентом с экстренной посадкой 23 мая в Минске самолета ирландской компании Ryanair.

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