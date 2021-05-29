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УЕФА представила 10 лучших голов сезона в Лиге Европы

  • 29.05.2021, 21:07
УЕФА представила 10 лучших голов сезона в Лиге Европы

Три из десяти голов забили футболисты «Тоттенхэма».

УЕФА представил топ-10 голов Лиги Европы в сезоне 2020-2021, розыгрыш которой завершился победой "Вильярреала". Видео было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Лиги Европы, пишет unian.net.

Десять лучших голов сезона выбрала команда технических наблюдателей УЕФА.

В тройку лучших вошли голы Паулиньо из "Браги", полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли и нападающего "Рейнджерс" Кемара Руфа.

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