УЕФА представила 10 лучших голов сезона в Лиге Европы
- 29.05.2021, 21:07
Три из десяти голов забили футболисты «Тоттенхэма».
УЕФА представил топ-10 голов Лиги Европы в сезоне 2020-2021, розыгрыш которой завершился победой "Вильярреала". Видео было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Лиги Европы, пишет unian.net.
Десять лучших голов сезона выбрала команда технических наблюдателей УЕФА.
В тройку лучших вошли голы Паулиньо из "Браги", полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли и нападающего "Рейнджерс" Кемара Руфа.
🌠 Top 10 #UEL goals in 2020/21 🌠— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 29, 2021
UEFA's team of Technical Observers have selected their top 10 goals of the UEFA Europa League season.
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