Испания пригласила иностранных туристов спасти деревни 29.05.2021, 21:19

5,622

Во многих деревнях Испании средняя плотность населения составляет менее 12 человек на квадратный километр.

Премьер-министр Испании призвал иностранных туристов вместо традиционной поездки на море посетить испанскую сельскую местность и тем самым внести вклад в спасение деревень страны от оттока населения, пишет сайт euro-pulse.ru.

Он отметил, что 42% испанских деревень подвержены риску депопуляции, при том, что в среднем по Евросоюзу этот показатель едва достигает 10%. По оценкам правительства Испании, во многих деревнях средняя плотность населения составляет менее 12 человек на квадратный километр.

Правительство Испании для развития «вымирающих деревень» также планирует улучшить доступ к Интернету в сельской местности, развивать транспортные маршруты, а кроме того, предложить гранты молодым предпринимателям и малому бизнесу для работы в деревнях.

Власти европейских стран задумываются о том, чтобы сделать свою сельскую местность более привлекательной для туристов. В начале текущего года власти португальского острова Мадейра объявили, что создают первую в Европе «цифровую деревню». Она будет специализироваться на приеме необычных туристов – так называемых цифровых кочевников, которые работают удаленно и при этом путешествуют.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».