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Ученые: Пчелы способны очищать воздух от частиц микропластика

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  • 29.05.2021, 21:39
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Ученые: Пчелы способны очищать воздух от частиц микропластика

Насекомые способны собирать до 13 различных видов полимеров.

Ученые из Дании обнаружили, что пчелы способны очищать воздух от частиц микропластика. Они собирают частицы микропластика, притягивая их к своему телу. Об этом сообщает научный журнал National Geographic (перевод - cursorinfo.co.il).

«Пчелы удерживают микропластик, который собирают намеренно или встречают на своем пути. Частицы они собирают на волоски, которые становятся электростатическими в полете, таким образом, они собирают все больше и больше микропластика из воздуха», – отмечают авторы исследования.

В частности, пчелы способны собирать до 13 различных видов полимеров. При этом ученые также использовали пчел для определения степени загрязнения воздуха тяжелыми металлами, пестицидами и радиоактивными выбросами.


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