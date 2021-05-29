Ученые: Пчелы способны очищать воздух от частиц микропластика 3 29.05.2021, 21:39

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Насекомые способны собирать до 13 различных видов полимеров.

Ученые из Дании обнаружили, что пчелы способны очищать воздух от частиц микропластика. Они собирают частицы микропластика, притягивая их к своему телу. Об этом сообщает научный журнал National Geographic (перевод - cursorinfo.co.il).

«Пчелы удерживают микропластик, который собирают намеренно или встречают на своем пути. Частицы они собирают на волоски, которые становятся электростатическими в полете, таким образом, они собирают все больше и больше микропластика из воздуха», – отмечают авторы исследования.

В частности, пчелы способны собирать до 13 различных видов полимеров. При этом ученые также использовали пчел для определения степени загрязнения воздуха тяжелыми металлами, пестицидами и радиоактивными выбросами.