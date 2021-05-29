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Вдохновляющая история победы родителей школьников над «красно-зелеными»

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  • 29.05.2021, 21:44
  • 16,090
Вдохновляющая история победы родителей школьников над «красно-зелеными»

Как родители поставили ультиматум учителям.

Вдохновляющая история победы над красно-зелёным игом от подписчиков телеграм-канала «Баста!»:

- Сегодня для наших детей прозвенел последний звонок. Директор школы и некоторые учителя пытались просунуть красно-зелёные шарики и цветы на праздник.

Родители отказались с этим мириться, и поставили ультиматум: либо нормальная линейка, либо дети не приходят и празднуют дома. Руководству школ ничего не оставалось, и пришлось идти на компромисс. В итоге дети пришли с красными шариками и цветами. Девочки были в белых школьных фартуках, получилось очень символично — как раз цвета национального флага.

Помните! В наших силах влиять на ситуацию, молчание — равносильно согласию. Мы солидарны и непримиримы с ложью, а значит — победа будет за нами!

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