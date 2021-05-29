Вдохновляющая история победы родителей школьников над «красно-зелеными»9
- 29.05.2021, 21:44
- 16,090
Как родители поставили ультиматум учителям.
Вдохновляющая история победы над красно-зелёным игом от подписчиков телеграм-канала «Баста!»:
- Сегодня для наших детей прозвенел последний звонок. Директор школы и некоторые учителя пытались просунуть красно-зелёные шарики и цветы на праздник.
Родители отказались с этим мириться, и поставили ультиматум: либо нормальная линейка, либо дети не приходят и празднуют дома. Руководству школ ничего не оставалось, и пришлось идти на компромисс. В итоге дети пришли с красными шариками и цветами. Девочки были в белых школьных фартуках, получилось очень символично — как раз цвета национального флага.
Помните! В наших силах влиять на ситуацию, молчание — равносильно согласию. Мы солидарны и непримиримы с ложью, а значит — победа будет за нами!