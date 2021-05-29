Правительства 21 страны подписали обращение в защиту белорусских журналистов 29.05.2021, 21:50

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Глобальная коалиция по свободе СМИ высказалась о захвате самолета Ryanair.

Государства, входящие в состав Глобальной коалиции по свободе СМИ, выпустили в субботу совместное заявление, осудив принудительную посадку в Беларуси самолета ирландской авиакомпании Ryanair и последовавший арест журналиста Романа Протасевича, находившегося на борту лайнера. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Госдепартамента США, передает «Голос Америки».

Авторы заявления назвали эти «беспрецедентные и шокирующие действия» неприкрытой атакой на свободу прессы, что несет серьезную угрозу свободе выражения мнений в более широком смысле.

«Эта акция вызывает еще большую тревогу, если рассматривать ее в контексте широкомасштабной кампании по подавлению независимых голосов в Беларуси, включая рейд, прошедший 18 мая в офисе независимого новостного сайта tut.by и последующий арест нескольких его сотрудников», - говорится в заявлении.

В целом, по информации коалиции, около 400 журналистов столкнулись в Беларуси с различными формами репрессий в ходе выборов 9 августа и последующих событий.

Глобальная коалиция по свободе СМИ требует «немедленного и безоговорочного освобождения Протасевича, а также других журналистов и сотрудников СМИ, задержанных в Беларуси за выполнение своей работы. Виновные должны понести ответственность за нападения на журналистов и работников СМИ».

Главы МИД Великобритании и Канады, Джереми Хант и Христя Фриланд, объявили о создании Глобальной коалиции по свободе СМИ в августе 2019 года. Сейчас в состав коалиции входят Австрия, Болгария, Канада, Кипр, Чешская Республика, Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Исландия, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Словакия, Словения, Швейцария, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

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