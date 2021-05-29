Как теперь летают самолеты из Минска в Хургаду и Стамбул 1 29.05.2021, 22:10

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Belavia приходится делать большие крюки.

Этой ночью вступил в действие запрет Украины на полеты через свою территорию для самолетов белорусских перевозчиков. Первые рейсы Belavia уже полетели по новым маршрутам. «Онлайнер» посмотрел, как это отразилось на времени полета.

Закрытое украинское небо, конечно, ударило по южному направлению Belavia — Египту и Турции. К примеру, вот как летел борт Belavia в Шарм-эль-Шейх 28 мая:

А вот — сегодня ночью:

Рейс вылетел из Национального аэропорта Минск в 3:05 по белорусскому времени, а приземлился в аэропорту Шарм-эль-Шейха в 7:10 по местному времени. Разница во времени Беларуси с Египтом — один час, то есть Boeing прилетел в Египет в 8:10 по белорусскому времени. Выходит, крюк вдоль границы Украины обошелся примерно в лишний час полета.

Похожая ситуация с рейсом Минск — Хургада. Обычно полет занимал чуть меньше четырех часов: например, вчера самолет добрался до Хургады за 3 часа и 54 минуты. Сегодня борт Belavia вылетел из Минска ровно в час ночи и приземлился в 5:26 по местному времени вместо расчетных 5:05. Вчерашний рейс прибыл более чем на час раньше:

Тем временем полетевший в Стамбул самолет B2783 задерживается уже более чем на два часа:

Впрочем, у него и крюк выглядит самым большим:

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