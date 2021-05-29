Такую реальность они еще не пробовали 2 29.05.2021, 22:29

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Таракану очень не повезло додуматься захватить самолет.

Об этом пишет телеграм-канал «Письма к дочери»:

- Нелегитимным «властям» очень не повезло. Потому что после того, как они показали другим диктаторским режимам, как захватывать самолеты, Западу нужно показать, что такие экзерсисы могут дорого обойтись. И раз мы понимаем всю пользу и опасность прецедентов, то в правительствах ЕС и США наверняка есть люди, которые могут это объяснить своим политикам. Собственно, глядя на то, с какой скоростью очистилось белорусское небо, я думаю, они это все сразу сообразили.

Так что, мне кажется, хунта после истории с самолетом оказалась в совершенно новой для себя внешнеполитической реальности. Такую реальность они еще не пробовали. Вот в белорусском телевизоре любят шутить про западные демократии и «неработающие санкции». Так Милошевич, Каддафи, Хусейн или даже Усама бен Ладен могли бы много чего рассказать на эту тему.

Оккупационные власти, кажется, решительно не замечают, до каких объемов раздулось их геополитическое значение. То есть, внутри может и есть люди, которые уже что-то понимают. Но они сидят так глубоко, что их невооруженным взглядом не разглядишь.

Потому что кое-кто все еще переживает за разорение «Белавиа» и думает, что за пару недель все успокоится. Потому что белорусский МИД играет в дипломатический пинг-понг, изображая из себя Министерство иностранных дел. Потому что белорусская прокуратура в погоне за дешевой популярностью у начальства, заводит уголовное дело против министра иностранных дел Латвии и мэра Риги. И нет никого, кто объяснил бы прокуратуре, что в новой реальности ответ может быть непропорционально асимметричным.

Вот кое-кто с августа прошлого года кричал про хищных западных волков, которые покушаются на его суверенную власть. Так, похоже, эти волки, наконец, и правда пришли. И в этот раз действительно с самыми недвусмысленными намерениями. Вот, так оно все примерно и бывает, после того как соколы сбросят крысу на ступеньки дома правительства.

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