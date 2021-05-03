Глава Госдепа США обрушился с критикой в адрес Китая 3.05.2021, 7:35

Энтони Блинкен

Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники будут реагировать на действия Пекина.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен раскритиковал руководство Китая за репрессии внутри страны и агрессивную политику за рубежом.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на CBS News.

«За последние несколько лет мы стали свидетелями того, что Китай ведет себя более репрессивно дома и более агрессивно за рубежом. Это факт», — заявил Блинкен.

Он отметил, что руководство США подозревает Китай в «краже интеллектуальной собственности и несправедливой враждебной конкуренции».

Блинкен подчеркнул, что США совместно с другими странами должны «доказать Китаю, что в будущем так не может продолжаться».

В начале апреля Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) ввело санкции против семи китайских компьютерных компаний.

Ограничения вводятся в связи с тем, что эти предприятия якобы сотрудничают с китайскими вооруженными силами.

Перед этим США обвинили Китай в «геноциде и преступлениях против человечности» в отношении уйгуров и назвали его «авторитарным государством» в новом докладе о ситуации с правами человека в мире.

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