Минчане представили клип на песню «Дай Дарогу!» об аисте, который принесет свободу Беларуси

Минчане представили клип на песню «Дай Дарогу!» об аисте, который принесет свободу Беларуси2
- 3.05.2021, 7:49
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Видеофакт.
Минчане из заводского района создали любительский клип на песню брестской панк-рок группы «Дай Дарогу!» «Бусел», сообщает Telegram-канал «Баста!»
В песне «Бусел» рассказывается история крушения вертолета Лукашенко после столкновения с аистом.
Пожарные, которые приехали на место аварии, спасли аиста, но не стали тушить вертолет, а затем установили бело-красно-белый флаг. Крушение вертолета с одной небезызвестной особой и было главным желанием белорусов.