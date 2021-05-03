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Минчане представили клип на песню «Дай Дарогу!» об аисте, который принесет свободу Беларуси

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  • 3.05.2021, 7:49
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Минчане представили клип на песню «Дай Дарогу!» об аисте, который принесет свободу Беларуси
Фото: Reuters

Видеофакт.

Минчане из заводского района создали любительский клип на песню брестской панк-рок группы «Дай Дарогу!» «Бусел», сообщает Telegram-канал «Баста!»

В песне «Бусел» рассказывается история крушения вертолета Лукашенко после столкновения с аистом.

Пожарные, которые приехали на место аварии, спасли аиста, но не стали тушить вертолет, а затем установили бело-красно-белый флаг. Крушение вертолета с одной небезызвестной особой и было главным желанием белорусов.

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