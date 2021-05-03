Специалисты научились вызывать осознанные сны и разговаривать со спящими людьми 1 3.05.2021, 8:11

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Термин «осознанное сновидение» описывает состояние, когда спящий видит сон и одновременно понимает, что спит.

Многие, кто испытывал это странное состояние сознания, обнаружили, что могут контролировать многие аспекты своего сна, пишет «Вокруг света. Украина».

Подсчитано, что примерно половина людей хотя бы однажды в жизни видела осознанный сон. Такие мечты, переносящие нас в альтернативную реальность, могут быть полезны во многих случаях: от психотерапии до решения сложных задач, требующих поиска нового подхода, восстановления утраченных воспоминаний и нестандартных методов обучения.

Но может ли человек посреди яркого сна, притом, не выходя из этого состояния, воспринимать поступающие вопросы и давать на них ответы? Новое исследование, проведенное учеными Северо-Западного университета из Иллинойса, США, и опубликованное в журнале Current Biology показывает, что это возможно.

Исследование также показало, что обучение методам «проверки реальности», когда человек натренирован постоянно проверять, действительно ли он бодрствует, могут помочь увеличить частоту осознанных сновидений . Этот эффект можно усилить, комбинируя тестирование реальности с мнемонической индукцией осознанных сновидений (MILD), которая включает в себя пробуждение после пяти часов сна и настройку намерения осознать, что человек спит, перед тем, как снова заснуть.

Один из авторов работы, профессор Кен Паллер из Северо-Западного университета, в интервью Technology Networks объяснил, как он и его коллеги успешно вызывали осознанные сновидения, используя звуки, которые побуждают людей проверять свою реальность во время сна. Например, просто заданный вопрос: «Что вам снится прямо сейчас?» вызывает у спящих чувство осознанности, которое может привести их к осознанному сну.

Паллер также смог продуктивно общаться с некоторыми людьми, когда они находились в процессе осознанного сна.

«Мы обнаружили, что люди, находящиеся в фазе быстрого сна, могут взаимодействовать с экспериментатором и общаться в реальном времени. Мы также показали, что сновидящие способны понимать вопросы, участвовать в операциях с рабочей памятью и давать ответы», — рассказал он в своем интервью.

В некоторых случаях сновидцы успешно отвечали на основные математические задачи, сигнализируя о своем ответе глазами.

Исследователи установили, что осознанные сновидения связаны с реактивацией областей, которые обычно дезактивируются во время быстрого сна, включая области префронтальной коры, которые необходимы для критического мышления и способности подвергать сомнению нашу реальность. Это может объяснить восстановление рефлексивных когнитивных способностей, которые являются отличительной чертой осознанных сновидений.

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