В Индии суд будет наказывать чиновников за нехватку кислорода в больницах 3.05.2021, 9:08

Фото: tvergazservis.ru

В стране коронавирусная катастрофа.

Суд в Нью-Дели заявил, что начнет наказывать чиновников за неспособность доставить кислород и лекарства в больницы, где лечат больных коронавирусом.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на AP.

В последнее время в Индии фиксируют рекордные для страны показатели по количеству заболеваний и смертности от COVID-19.

Поскольку правительство не может обеспечить стабильную подачу кислорода, несколько администраций больниц обратились за помощью в суд в столице Индии. При этом Высокий суд в Нью-Дели заявил, что будет наказывать чиновников, если кислород в больницы не будет доставлен вовремя.

«Мы не можем допустить, чтобы люди умирали», - сказали судьи Випин Санги и Рекха Патил.

На фоне медицинского коллапса премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с министром здравоохранения в воскресенье утром, 2 мая, пишет BBC. В больницах страны не хватает коек и медицинского кислорода. Морги и крематории переполнены.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новая волна коронавируса в Индии вызванная «идеальным штормом» из-за массовых собраний, низкого уровня вакцинации и появления более заразных штаммов.

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