Белоруска знала обо всех уловках мошенников, но осталась без денег 8 3.05.2021, 9:16

4,366

иллюстрационное фото

Мошенники используют психологические приемы и заранее подготовленные ответы на любые вопросы.

Телефонные мошенники выманили у жительницы Минского района сбережения, которые она откладывала, чтобы сделать ремонт в квартире. Девушка знала обо всех уловках, которыми пользуются мошенники, но им все равно удалось убедить ее, что они действительно банковские сотрудники и хотят ей помочь. О том, как они это сделали, рассказывает Млын.by.

Анна работает в международной компании и, когда ей позвонили мошенники, была за границей. Поэтому сразу ее не смутил ни звонок по Вайберу, ни то, что номер высветился иностранный. Судя по международному коду, звонили из Гонконга.

Звонивший традиционно представился сотрудником Беларусбанка. Фоном в трубке слышались голоса, телефонные звонки и прочий офисный шум. Анна сказала, что не пользуется услугами Беларусбанка, и тогда мошенник «переключил по внутрибанковской линии» якобы на сотрудника Приорбанка, в котором у Анны открыт счет. Второй мошенник заявил, что некая Светлана из Гродно пытается списать со счета Анны 60 рублей и попросил назвать сумму на счете, чтобы вывести деньги на «резервный счет». Когда злоумышленница Светлана закончит свою атаку, деньги переведут обратно, заверил он.

Анна знала, что личные данные нельзя сообщать никому, в том числе и сотрудникам банка. Мошенник объяснил: он и не спрашивает ни логин, ни пароль, ни код CVV, а всего лишь уточняет сумму на счете. На вопрос, почему сотрудник белорусского банка звонит из Гонконга, ответил: мол, это специальная шифрованная линия, которой пользуется служба безопасности банка. Когда Анна сказала, что чуть позже сама перезвонит в банк, начал давить на нее: деньги крадут прямо сейчас, не стоит терять время.

Анне все это показалось логичным, и она сказала, что у нее на двух счетах лежит 5840 рублей. Тогда «сотрудник банка» заявил, что на ее телефоне наверняка установлены вредоносные программы, через которые «Светлана из Гродно» и пытается украсть деньги. Чтобы их «уловить», предложил Анне скачать AnyDesk – это программа удаленного доступа к смартфону.

Анна снова засомневалась: девушка знала, что банки и правоохранительные органы предостерегают от установки AnyDesk по просьбе третьих лиц. Тогда ее переключили на «начальника», который рассказал, что из-за участившихся случаев мошенничества вышел новый банковский декрет и объяснил, что банк – не третье лицо, и он хочет спасти деньги Анны.

Анну переключили на следующую «сотрудницу банка», которая похвалила ее за бдительность, ответила на вопросы и заверила, что вот-вот Анне придут технические сообщения от банка, а их мошенники подделать не могут. Анна скачала программу, назвала «сотруднице» код доступа к устройству и начала перерегистрацию в системе банка. Система банка сообщила об ошибке. «Сотрудница» пообещала, что технический отдел проблему решит, а она пока останется с Анной на связи. Через пару минут мошенница бросила трубку, а Анне пришли сообщения о списании денег. Всего она потеряла 5840 рублей.

Но это был еще не финал истории. Через две недели Анне снова позвонили мошенники. Видимо, номер телефона девушки внесен в базу данных, которой они пользуются. На этот раз Анна не попалась на удочку и мошенник, поняв, что не сможет ничего добиться, нецензурно обругал девушку и бросил трубку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».