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Ученые рассказали о склонной к алкоголю группе крови

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  • 3.05.2021, 9:25
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Ученые рассказали о склонной к алкоголю группе крови

Эксперты рекомендовали ее обладателям пить красное вино в умеренных количествах

Ученые из США провели исследования среди американцев и японцев и выявили взаимосвязь склонности к алкоголизму и группы крови. Об этом пишут «Известия».

Выяснилось, что большинство людей, страдающих алкоголизмом, имеют II группу крови. Эксперты рекомендовали ее обладателям пить красное вино в умеренных количествах — только в этом случае эффект, производимый на организм, будет положительным. Напиток способствует растворению холестериновых бляшек и улучшению работы ЖКТ.

В то же время самыми устойчивыми к чрезмерному употреблению спиртных напитков оказались носители I группы крови.

Пытаясь установить причины злоупотребления спиртным, ученые предположили, что на взаимосвязь группы крови и склонности к алкоголизму могут оказывать влияние особенности работы надпочечников, провоцирующих недостаток глюкозы в крови. Стресс также может провоцировать алкоголизм.

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