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В Афганистане за сутки было ликвидировано более 80 талибов

  • 3.05.2021, 9:36
  • 1,024
В Афганистане за сутки было ликвидировано более 80 талибов
фото: epa

О жертвах со стороны Афганских национальных сил безопасности не сообщается.

В Афганистане за сутки 2 мая в ходе столкновений между представителями движения "Талибан" и правительственными силами был убит 81 талиб, 52 получили ранения, заявило министерство обороны страны в Twitter, пишет "Гордон".

Бои шли в разных провинциях в рамках ответной операции правительственных сил, говорится в сообщении.

О жертвах со стороны Афганских национальных сил безопасности не сообщается. В одной из провинций правительственные силы нанесли авиаудар по талибам.

Столкновения происходили в том числе в провинции Кандагар. Как пишет AFP – это бывший "бастион" талибов, по которому США 1 мая нанесли "точный удар", начав окончательный вывод войск.

В Талибане никак не комментировали вчерашние бои, как отмечает AFP, обе стороны обычно преувеличивают потери, понесенные противником.

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