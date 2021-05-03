В Афганистане за сутки было ликвидировано более 80 талибов
- 3.05.2021, 9:36
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О жертвах со стороны Афганских национальных сил безопасности не сообщается.
В Афганистане за сутки 2 мая в ходе столкновений между представителями движения "Талибан" и правительственными силами был убит 81 талиб, 52 получили ранения, заявило министерство обороны страны в Twitter, пишет "Гордон".
Бои шли в разных провинциях в рамках ответной операции правительственных сил, говорится в сообщении.
О жертвах со стороны Афганских национальных сил безопасности не сообщается. В одной из провинций правительственные силы нанесли авиаудар по талибам.
Столкновения происходили в том числе в провинции Кандагар. Как пишет AFP – это бывший "бастион" талибов, по которому США 1 мая нанесли "точный удар", начав окончательный вывод войск.
В Талибане никак не комментировали вчерашние бои, как отмечает AFP, обе стороны обычно преувеличивают потери, понесенные противником.