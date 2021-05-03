«Когда режим лишится хлеба — ему не на что будет содержать силовой блок» 3.05.2021, 9:39

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фото: ТАСС

Победа не за горами.

Активист стачечного движения на «Гродно Азоте» Артем Черников стал гостем программы сайта Charter97.org Studio Х97. В интервью он дал прогноз, как будет развиваться ситуация на гродненском предприятии:

— Прогнозы делать очень сложно, потому что прогнозы часто не сбываются. А, во-вторых, зачем давать им идеи, как говорится, как развивать. Первое, я думаю, — санкции. Они будут заметны в июне-июле, они почувствуются заводом. Я думаю, что упадут зарплаты. Потому что на «Гродно Азоте» зарплаты зависят не только от основных окладов, там есть премии, ночные, доплаты. Остановят несколько цехов, людей повыводят в день, чтобы не платить ночные смены.

Это уже началось, я вам хочу сказать. По последней информации, в двух цехах вахтовые методы работы отменены, оборудование простаивает. И это будет усугубляться. «Азот» не будет ни с кем работать. Конкретно про другие предприятия я говорить с уверенностью не очень могу, потому что не знаю ту специфику. Но я думаю, что это заденет абсолютно всех, если не будет куда продавать продукцию, склады и так завалены частично уже. Победа не за горами, как говорится. Когда режим лишится хлеба — ему не на что будет содержать силовой блок.

Если будет объявлена новая забастовка, плюс экономические санкции, которые подействуют и всех заденут, люди не по политическим причинам пойдут, а по экономическим, потому что надо кормить семью.

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