Байден поздравил православных христиан с Пасхой 1 3.05.2021, 10:01

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Президент США отметил, что праздник — это и время солидарности с теми, кто подвергался преследованиям за веру

Президент США Джо Байден поздравил православных христиан всего мира с Пасхой, пожелав «благословенного» праздника всем, кто чествует «воскресшего Христа и победу света над тьмой», сообщает «Голос Америки».

«В этот праздник радости и обновления православные христиане радуются чуду Воскресения и подтверждают приверженность духовной дисциплине и служению нуждающимся», – говорится в обращении Байдена.

«Это также время памяти – почитания жертвы, принесенной Иисусом Христом ради мира, и проявления солидарности со всеми членами православного сообщества, которые преследовались за свою веру, и которые остаются под угрозой сегодня», – заявил Байден, подчеркнув, что «никто не должен подвергаться нападкам за свою религиозную принадлежность, верования и практики».

«Соединенные Штаты будут и дальше работать над защитой свободы религии, как у себя дома, так и во всем мире», – указал он.

Президент отметил, что в этом году на Пасху православным христианам, как и многим другим верующим, пришлось скорректировать религиозные традиции, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

«Благодаря лидерству огромного числа людей, в том числе многих верующих, наши успехи в борьбе с вирусом вскоре позволят вернуться к нашим вневременным и сокровенным традициям празднования Пасхи и других праздников», – заявил Байден.

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