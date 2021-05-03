Киоск упал на припаркованный автомобиль: в Минске сильный ветер 1 3.05.2021, 10:09

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В столице разгулялась стихия.

Погода снова меняется: после относительно теплых выходных вновь холодает. В Минске с вечера временами идет дождь, поднялся сильный ветер. Ночью порывом опрокинуло цветочный киоск на автомобиль, с утра погодные условия не улучшились.

Читатель прислал в чат-бот Onliner фотографии с последствиями ночного инцидента на улице Жиновича.

— Сегодня ночью на парковке магазина ветер перевернул ларек с цветами на машину, — рассказал автор снимков.

Похоже, что палатку просто сорвало с земли и опрокинуло порывом ветра на машину. Цветы, хранившиеся под пологом этой палатки, в основном остались на месте.

Синоптики на сегодня объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра: на большей части территории Беларуси и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15—20 м/с. Оранжевый уровень по используемой ими классификации означает то, что погодные условия представляют реальную опасность — шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и прочее. Явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также возможны человеческие жертвы.

Белгидромет передает на сегодня преобладание облачной погоды. Во многих районах кратковременные дожди, по северо-западу с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +3...+9 градусов Цельсия, в юго-восточных районах +10...+13. В Минске ожидается преобладание облачной погоды. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80—90%). Ветер юго-западный, западный 5—10 м/с, порывы до 15—20 м/с. Температура воздуха утром +5...+6 градусов, днем +3...+5, вечером +2...+4. Напомним, сегодня 3 мая. Последний месяц весны.

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