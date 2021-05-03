Работники в Беларуси смогут брать дополнительный выходной для медосмотра

Работники в Беларуси смогут брать дополнительный выходной для медосмотра2
- 3.05.2021, 10:18
Таким образом мужчин хотят простимулировать более внимательно относиться к своему здоровью.
Работники в Беларуси смогут брать дополнительный выходной на прохождение медосмотра. Причем этот выходной будет оплачиваться. Соответствующую норму хотят закрепить в законодательстве, рассказала в эфире белорусского телевидения министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает "Еврорадио".
"Сейчас обсуждаем возможность включения такой нормы, по которой работнику предоставлялся бы один оплачиваемый день на прохождение диспансеризации", — сказала Костевич.
Это решение было продиктовано, по ее словам, большим разрывом в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Таким образом мужчин хотят простимулировать более внимательно относиться к своему здоровью.
Уже в сентябре поправки планируют внести на рассмотрение в правительство, а до конца года — передать в парламент. По словам Костевич, брать оплачиваемый выходной для медосмотра можно будет уже с января 2023 года.