Названы продукты, от которых стоит избавиться для здоровья сердца и сосудов 3 3.05.2021, 10:33

4,322

Некоторые бактерии могут из этих продуктов создавать токсичное соединение.

Красное мясо, сыр и яйца в большом количестве могут вызвать инсульт и тромбоз у людей старше 45 лет. Некоторые бактерии могут из этих продуктов создавать токсичное соединение. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.

«Оно называется триметиламин. Наша печень пытается от него избавиться, окисляет его, соединение называется ТМАО. Оно напрямую повреждает эндотелий», — объяснил медик. Повреждения эндотелия, отметил Карасев, вместе с колебаниями глюкозы приводят к образованию атеросклеротической бляшки. Вокруг нее начинается турбулентное движение крови, что и является источником тромбоза, а впоследствии — инсульта и инфаркта. Эксперт призвал есть красное мясо не чаще двух раз в неделю, порция при этом не должна превышать 150 граммов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».