закрыть
3 мая 2021, понедельник, 11:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шуневич покинул пост гендиректора минского «Динамо»

5
  • 3.05.2021, 10:37
  • 2,210
Шуневич покинул пост гендиректора минского «Динамо»
Игорь Шуневич
Фото: РИА «Новости»

Срок действия договора клуба с экс-министром МВД Беларуси истек.

Бывший глава МВД Беларуси Игорь Шуневич покидает пост генерального директора минского «Динамо», сообщает пресс-служба команды.

Срок действия трудового договора клуба с руководителем истек.

Ранее он в течение шести лет в «Динамо» занимал пост председателя наблюдательного совета клуба и покинул свой пост в сентябре 2020 года.

С 2012 года по 2019-й Шуневич являлся министром МВД Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Перекладины для синих пальцев
Перекладины для синих пальцев Ирина Халип
Поздние прогулки в смирительной рубашке
Поздние прогулки в смирительной рубашке Владимир Халип
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать Андрей Санников
Система окончательно доказала свою неконкурентоспособность
Система окончательно доказала свою неконкурентоспособность Юрий Пшенник