Шуневич покинул пост гендиректора минского «Динамо» 5 3.05.2021, 10:37

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Игорь Шуневич

Фото: РИА «Новости»

Срок действия договора клуба с экс-министром МВД Беларуси истек.

Бывший глава МВД Беларуси Игорь Шуневич покидает пост генерального директора минского «Динамо», сообщает пресс-служба команды.

Срок действия трудового договора клуба с руководителем истек.

Ранее он в течение шести лет в «Динамо» занимал пост председателя наблюдательного совета клуба и покинул свой пост в сентябре 2020 года.

С 2012 года по 2019-й Шуневич являлся министром МВД Беларуси.

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