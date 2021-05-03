Шуневич покинул пост гендиректора минского «Динамо»5
- 3.05.2021, 10:37
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Срок действия договора клуба с экс-министром МВД Беларуси истек.
Бывший глава МВД Беларуси Игорь Шуневич покидает пост генерального директора минского «Динамо», сообщает пресс-служба команды.
Срок действия трудового договора клуба с руководителем истек.
Ранее он в течение шести лет в «Динамо» занимал пост председателя наблюдательного совета клуба и покинул свой пост в сентябре 2020 года.
С 2012 года по 2019-й Шуневич являлся министром МВД Беларуси.