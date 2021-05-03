Сильный ветер в Брестской области валит деревья и портит билборды 3.05.2021, 11:08

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Билборд на улице Московской. Фото: BrestCITY

И успокаиваться не планирует.

Сильный ветер в Брестской области валит на дороги деревья и ломает рекламные конструкции.

Ветер усилился во второй половине дня воскресенья. К ночи порывы достигали 22−23 м/с. В центре и микрорайонах Бреста ветер валил деревья. Так, на улице Ясеневой береза упала на забор предприятия, повредив одну секцию, сообщает портал BrestCITY.

На улицах Московской и Махновича повреждены билборды.

На улице Островского дерево упало прямо на проезжую часть. Ветки задели припаркованный у края дороги автомобиль.

В Барановичах ветер повалил дерево на территории детского сада № 21. К счастью, пострадавших нет. Ствол лишь смял одну секцию забора, пишет Intex-press.

С последствиями непогоды сейчас разбираются специалисты. Прогноз на эту неделю неутешительный. В понедельник ветер не утихнет. Порывы будут достигать 19 м/с. Во вторник, среду и четверг также обещают сильный ветер.

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