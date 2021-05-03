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Глава МИД Филиппин в нецензурной форме потребовал от Китая вывести суда из спорных вод

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  • 3.05.2021, 11:30
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Глава МИД Филиппин в нецензурной форме потребовал от Китая вывести суда из спорных вод
Теодоро Локсин

КНР претендует почти на все Южно-Китайское море.

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин в нецензурной форме потребовал от властей Китая забрать свои суда из вод Южно-Китайского моря, которые власти Филиппин считают своей суверенной территорией, сообщает liga.net.

"Китай, друг мой, как вежливо я могу это выразить? Дайте-ка мне подумать. О... СВАЛИ (в оригинальном варианте Локсин использует нецензурное выражение "get the f*ck out", – ред.)", – написал он.

"Что ты делаешь для нашей дружбы? Ты. Не мы. Мы пытаемся. Ты. Ты как уродливый болван, обращающий свое внимание на красивого парня, который хочет быть другом, а не отцом китайской провинции…", – пишет Локсин.

По словам главы филиппинского МИД, если бы Китай попытался создать новую провинцию, то это было бы "в лучшем случае кучей дерьма и концом режима".

Reuters отмечает, что КНР претендует почти на все Южно-Китайское море – через него ежегодно проходит около $3 триллионов морской торговли.

В заявлении, сделанном в понедельник, министерство иностранных дел Филиппин обвинило береговую охрану Китая в "слежении, блокировании, опасных маневрах и радиосвязи с судами береговой охраны Филиппин". Сообщается, что официальные лица Филиппин считают, что китайские суда укомплектованы военными.

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