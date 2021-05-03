В Беларуси уже семь месяцев замирает потребительское кредитование 3.05.2021, 11:30

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У предприятий и населения аномально высоки инфляционные ожидания.

В конце августа прошлого года Нацбанк привел систему в состояние «заморозки». С тех пор у белорусов есть значительные трудности с новыми потребкредитами, сообщает banki24.by.

Потребительское кредитование обычно является одним из движителей розничного товарооборота. Белорусы берут новые кредиты, чтобы приобрести те товары, которые не могут купить с ходу. Чаще всего это дорогостоящие покупки с длительным сроком использования предмета — типа автомобилей или крупной бытовой техники.

Чиновники пятый месяц подряд фиксируют сокращение розничного товарооборота в стране. Причем крутое падение идет именно по тому сегменту, который плотно обслуживался потребительскими кредитами, — это непродовольственные товары.

С 24 августа 2020 года Нацбанк прекратил постоянно доступные операции поддержки ликвидности банков. Ограничение было объявлено временным. Первоначально запрет действовал до середины сентября, но неоднократно продлялся.

В марте НБРБ сообщили, что запрет фактически становится бессрочным — до особого объявления о его снятии. В апреле Нацбанк повысил ставку рефинансирования, но не тронул ограничения по постоянно доступным операциям. Власти продолжают держать банки на голодном пайке. Это видно по статистике кредитных аукционов. Последний такой аукцион состоялся 21 апреля. Банки подали 18 одобренных заявок на общую сумму 1,244 млрд BYN, но НБРБ выдал только 50 млн BYN кредитов.

Получается, что Нацбанк удовлетворил лишь 4% заявок банков. В феврале на таком же аукционе процент одобрения составил 9,4%, в марте — 6,8%. Иными словами, НБРБ максимально зажимает просачивание «лишних» рублей в экономику.

Нацбанк поступает так не по своей воле. У предприятий и населения до сих пор аномально высоки инфляционные ожидания. Любые дополнительные суммы рублей могут быть пущены на скупку валюты.

На рынке потребкредитования эти вынужденные действия Нацбанка сказываются самым негативным образом. Объем задолженности по потребительским кредитам непрерывно падает с 1 сентября.

На сегодня доступна статистика по потребкредитам до 1 апреля 2021 года. Таким образом, снижение задолженности идет уже 7 месяцев. За это время размер обязательств белорусов сократился с 5,884 до 5,317 млрд BYN.

Для сравнения: с 1 сентября 2019-го по 1 апреля 2020-го задолженность по потребкредитам выросла с 5,123 до 5,839 млрд BYN. Снижение объема задолженности указывает, что белорусам выдают меньше новых потребительских кредитов, чем они погашают долгов по старым.

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