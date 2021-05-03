В Риме восстановят арену Колизея, где проходили бои гладиаторов 4 3.05.2021, 11:55

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Фото: rome-italy.ru

До пандемии около 25000 человек ежедневно посещали всемирно известный памятник.

Министр культуры Италии объявил о победившей заявке на восстановление арены Колизея в воскресенье, проекта, который позволит посетителям увидеть археологическое чудо с уровня земли уже в 2023 году, пишет сайт zn.ua.

2000-летняя постройка в настоящее время лишена пола, руины стен и туннелей подземных этажей открыты, за исключением небольшой платформы.

«Это еще один шаг к восстановлению арены, амбициозному проекту, который поможет сохранить археологические сооружения, вернувшись к первоначальному образу Колизея и его качеству сложной сценографической машины», - сказал министр культуры Дарио Франческини.

С нового этажа посетители Колизея смогут полюбоваться драгоценным памятником из центра арены - видом, который когда-то предназначался для гладиаторов и рабов, готовившихся встретить свою судьбу.

Франческини планирует провести культурный саммит G20 в Риме в Колизее в июле, и он может стать местом проведения других крупных культурных мероприятий.

Исполнительный археолог Колизея Альфонсина Руссо заявила, что строительство арены, которая станет предметом общеевропейского конкурса на сумму около 15 миллионов евро, должно начаться к концу года или в начале 2022 года.

По ее словам, новый этаж площадью 3000 квадратных метров (32 300 квадратных футов) должен быть готов для посетителей в 2023 году.

До пандемии около 25000 человек ежедневно посещали всемирно известный памятник, и на этот проект было выделено около 18,5 миллионов евро.

План, представленный в воскресенье, представляет собой полностью съемную конструкцию из модифицированного прочного дерева - акойи.

На планках будет установлена система вращения, позволяющая свету и воздуху циркулировать в подземные переходы под площадкой.

Дождевая вода, из которой сейчас собираются бассейны, будет собираться и использоваться для снабжения туалетов самого посещаемого памятника Рима.

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