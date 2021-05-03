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С добрым утром, тетя Хая

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 3.05.2021, 12:00
  • 6,560
С добрым утром, тетя Хая
Олег Кожемяко
Фото: ТАСС

Пытался сесть на два стула, но оказался между ними – на полу.

И двух с половиной лет не прошло, как в России кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко объявил, что его соперник, провластный Олег Кожемяко, нынешний губернатор, предлагал ему тогда взятку в $2 млн. Чтобы Ищенко снялся с выборов.

Что называется – проснулся. «С добрым утром, тётя Хая»! Что же сразу, осенью 2018-го, не сказал? Почему не записал разговор? Не дал доказательств? Торговался? Не сошлись в цене?

Может, спустя годы раздумий вдруг осознал, что остался ни с чем – и губернатором не стал, и денег лишился? Вырвалось наружу раздражение. «Надо было брать деньги, Тумбс» - говорил Риддик незадачливому охотнику за головами в голливудском фантастическом боевике.

Из окружения Кожемяко естественно прозвучало классическое, знакомое по «Месту встречи изменить нельзя» слово: «Бред!».

Нет, товарищ Ищенко! Так дела не делаются. Либо «играешь в игры», либо честен. Пытался сесть на два стула, но оказался между ними – на полу.

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