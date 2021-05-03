«Какая статистика? Денег нет»: большой репортаж с легендарных «Жданович» 4 3.05.2021, 12:29

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Фото: Myfin.by

Приток покупателей сократился минимум вдвое.

Чтобы узнать, как живут легендарные «Жданы», урезанные наполовину, журналист myfin.by отправился на рынок, десятилетия бывший главным местом для покупок тысяч белорусов. Что изменилось за это время на одном из крупнейших некогда рынков страны, смотрите в нашем большом репортаже.

Не всем табором в Таборы

Торговый дом «Ждановичи» (ТДЖ) – так официально называется рынок, что многие годы разрастался вдоль Тимирязева. Примерно два года назад он стал стремительно сжиматься. Напомним, что в феврале 2018-го указом Лукашенко 16,3 га территории в районе улиц Тимирязева/Ратомской отдали под жилую застройку. В мае 2019-го на аукционе участок за 20 млн рублей выкупили – говорили, что это малоизвестный застройщик «Сетко Интернешнл», но в итоге оказалось, что стройку развернул «Тапас». После этого скорость переселения в Таборы (там сейчас расположились контейнеры, бывшие долгие годы «супермаркетами» для многих белорусов, плодоовощной и оптовый рынки) резко выросла. А в январе минувшего года площадку «Лебяжего» покинули последние сотни контейнеров и десятки фур с овощами.

Даже если территориально «Жданы» потеряли и меньше половины, то приток покупателей сократился минимум вдвое – об этом говорили все собеседники.

Как далеко не все переехали в Таборы – несколько сотен контейнеров с одеждой, обувью и прочим «несъедобным» товаром (в том числе и секонд-хенд) переместились на другую сторону Тимирязева. Осталось здесь и «Поле чудес», которое грозились перенести несколько раз, но о нем мы расскажем в другом репортаже.

Несгибаемые и неподдающиеся

Как и ранее, торговля на «Ждановичах» идет нынче в основном по выходным, но дружная бригада myfin.by решила посетить его в будний день, чтобы не мешать продавцам работать.

Когда-то ставший главным рынком страны, где можно было купить все – от мелочевки на барахолке до машины, сегодня он выглядит лишь отголоском былого могущества. Хотя это давно уже не асфальтовые поля, уставленные кустарно сделанными разномастными киосками. Но мы решили пройтись не по павильонам под крышами многоэтажных местных ТЦ («стройрынок», «мир моды», «продуктовый»), а по рядам, знакомым, наверное, каждому минчанину (как минимум с 15-летним стажем).

Маршрутки на «Жданы» не ходят нынче стройными колоннами и забитыми до отказа, и посему пролетающими остановки. Но добраться сюда по-прежнему легко и удобно – из каждого микрорайона ходит транспорт. Но если в былые годы окраинность рынка людей не пугала, то сегодня его «вытягивают» только цены. Ведь за десяток лет в столице понастроили ТЦ практически в каждом микрорайоне, и они «перехватили» большую часть покупателей, но без них рынок не остался и не останется.

«Цена – всему голова» – эта истина до сих пор гордо реет на знаменах многих продавцов, часть из которых похоже и не слыхала о маркетинге, считая, что «своего покупателя всегда найдет». А ведь этот покупатель за четверть века «Жданов» стал другим, – изменились не все, но тех, кто готов «за ценой и пострадать» осталось немного.

Зарплаты – километровые

Рядом с «Радиомаркетом», бывшей Меккой всех компьютерщиков – «радиорынок», а вернее его скромные остатки, в виде полутора десятков специализированных точек с соответствующим товаром. Многие – закрыты.

– Очередь стоит – километровая – аж пот течет, устал работать, – вперемешку с поглощением чего-то едкопахнущего шутит Денис, стоящий рядом с павильоном «ремонт телефонов».

– Вот у вас как работа? Неплохо? А вот у нас она теперь редко работается,– продолжает он. – Потому что страна для жизни: живем отлично, зарплаты – километровые, аренды – маленькие, все хорошо у нас, – саркастически замечает мужчина, проработавший на Ждановичах 20 лет, с 2001 года.

– Начинал я с того, что продавал тут одежду и обувь, потом открыл свою точку, – лет 15 тому. Сейчас народу практически нет – вы же видите пустые ряды. И так практически каждый день – если одного человека поймал, уже хорошо. И на выходных то же самое– откуда увеличиваться потоку людей, когда у них денег нет?

– Но ведь зарплаты растут.

– Это у кого? Кто вам такое сказал? Белстат? Ну ему-то верить можно, ага. Думаю, у всех похожая ситуация на рынке, – резюмирует Денис, чья точка, как оказалась, находится в «Радиомаркете».

Его коллега Алексей, более 10 лет торгующий на рынке, тоже не пышет оптимизмом:

– Народу нет, материальное положение – шаткое. Сами видите – рынок умирает, – когда ту сторону убрали – людей совсем мало стало, пропал транзитный поток.

При этом арендные платежи, по словам продавцов, выглядят внушительно – $30 за кв.м. – то есть за стандартный киоск размером 2 на 2 метра – $120 в месяц. Сложно сказать, сколько зарабатывают местные старожилы, но «бэушный» телефон (не кнопочный) можно и за 40 рублей у них купить.

Наш Виктор и приезжий Толя

На легендарном рынке Виктор торгует «с рождения» – разумеется рынка. И всегда продавал радио- и электробытовые товары, точнее – различные комплектующие, запчасти к ним и расходные материалы. Выбор – широчайший – такого нет нигде, – тех же кнопок с полсотни видов. Есть и термоусадочный кембрик десятков диаметров и расцветок, и тьма-тьмущая прочих мелочей, за которыми к нему на «точку №23» знающие люди едут всегда.

– Сейчас в больших стройгиперах стали появляться многие вещи, что раньше были в Минске только у меня, но все равно ремонтники бытовой техники, автослесари, радиолюбители – мои постоянные клиенты. Людей было бы больше, если бы нас сюда не перенесли, а оставили с той стороны «Радиомаркета» – пропал транзитный поток, – говорит он.

Рядом павильон с чехлами для телефонов, не удержался, купил и на свой – а то китайцы прислали не совсем подходящий. Пусть и в два раза дороже вышел, зато «фирменный», и что важно – минимум в те же 2 раза дешевле, чем в ТЦ.

Неплохой показатель популярности того или иного рынка – общепит на нем. Если очереди есть – значит и покупатели имеются. В будний день у «шаурмячной» никого не было и мы поинтересовались у приехавшего из Вьетнама «Толи» – как идет торговля?

– Когда я приехал в Беларусь 15 лет назад, то работал поваром в кафе, и только потом стал шаурмой торговать. Тогда дела шли хорошо – народу на Ждановичах было много, лет 10 назад стало меньше, сейчас, когда снесли ряды через дорогу, совсем мало, – рассказал вьетнамец.

Перекусить у него можно блинами, хот-догами, чараном, салатами за 3-5 рублей. Шаурма стоит от 5,5 до 7,5 рублей – если не добавлять в нее дополнительные ингредиенты.

Над всем этим возвышается здание «Евробанка», которое было закрыто еще тогда, когда автор регулярно на «Жданы» наведывался. По словам продавцов, под его ветшающими и подгнивающими стенами – здание пустует, и никто не сдает эти помещения даже в аренду очень давно.

Не комаровские цены

Некогда и в плодоовощных рядах у входа в здание продуктового («мясного») рынка кипела жизнь. Сегодня здесь гуляет ветер, хотя в выходные, по словам заместителя директора ТДЖ Анатолия, людей, как всегда, много – и продавцов, и покупателей. Первые приезжают не только с близлежащих районов, – даже из Витебской, Гродненской и Брестской областей.

На одном из мест – пенсионерка Валентина, приехавшая сюда продавать в основном «сезонный» товар – хрен к Пасхе – аж из Молодечно.

– Нет покупателей – будний день. Только две баночки продала по 4 рубля. Хватит только на билет и за место заплатить – для пенсионеров скидки – 4 рубля за день торговли. Раньше я сюда часто ездила, когда был рынок и покупателей много, сейчас очень редко – здоровья нету, да и торговля слабая, выбираюсь раз-два в месяц, – рассказала она.

Рядом – традиционные для «колхозного» рынка места, оккупированные перекупщиками. И поглядев на их цены, понимаешь, почему покупателей становится меньше, – по сравнению с цифрами на Комаровском рынке эти раза в полтора выше… Не потому ли матерщинник Рома с акцентом так не хотел, чтобы журналисты снимали эти ценники?

Судите сами: свекла – 2 рубля, молодая свекла – 5, картошка, тоже молодая– 6-8 рублей, лук – 2, перец – 10-14, огурцы – 8-10, помидоры – 7-10, пекинская капуста – 6, молодая белокочанная – 2, морковка – 3, груши – 5-8, лимоны – 7, грейпфрут – 6, апельсины – 7,50, мандарины – 6, клубника – 13,. киви – 7,50, виноград 10-15.

На ценники не смотрим

Тем не менее покупатели на рядах есть – правда у другого продавца Валентина привлекли не столько цены, сколько возможность рассчитаться карточкой.

– На рынке, не на этом, вообще, я бываю очень редко – 2 раза в год. Просто девушка, как оказалось, живет недалеко, и мы с ней решили прогуляться по «Ждановичам».

– И как вам цены?

– Не знаю – обычно я закупаюсь в гиперах, так что не могу сравнить с другими рынками. Да и не смотрим мы на них, понравилось – берем. На рынках я не бываю потому что они все «калдырные» какие-то. Даже на «фермерском» рынке в Валерьяново нам не понравилось.

– Разве что здание новое, но в нем точно такие же стеллажи и точно такие же фрукты – ничего особенного,– добавляет Анастасия.

– Главный плюс рынка в том, что ты можешь на нем взять свежие продукты. Но в случае с Валерьяново ассортимент был довольно скромным, мы ожидали большего,– объяснил Валентин.

Продавец Эльмар, живущий в Беларуси и работающий на рынке 10 лет, у которого пара купила клубнику, рассказал, что выросла она в Греции. И, хоть он и приобрел весь товар в одном месте – в Таборах, приехали фрукты-овощи в Ждановичи со всего света: арбузы и киви – из Ирана, помидоры – из Азербайджана, огурцы, баклажаны, помидоры и перец – из Беларуси, яблоки – из Польши, гранаты – из Перу и Турции, груши – из Аргентины, редиска – из России, голубика – из Испании.

– Пока людей немного – не сезон, даже в выходные торговля слабо идет. А вот с середины лета покупателей много. Надеемся на лучшее, пока у людей денег нет, —сказал Эльмар.

Торговля нигде не идет

На «главном» входе – что перед крытым продуктовым рынком, на самом бойком месте, – поле из искусственных цветов. Цены пластиковых цветочков всевозможных «сортов» – от 4 до 15 рублей.

Хозяйка его – Надежда, торгующая на этом рынке 6 лет. Но бизнес-биография у нее куда длиннее.

– Я 25 лет в бизнесе – почти 20 лет продавала фрукты, было и 10 точек на «Раковском кирмаше». Потом нас всех попросили с рынка, отдали место «Соседям». Можно было бы перейти на другой, но сейчас нигде торговля не идет – нет у людей денег.

– Но ведь по статистике…

– …какая статистика – подруга в «Зеленстрое» работала – так у нее зарплата с 650 до 470 рублей упала. Обоснование – «денег нет».

Сейчас я торгую «сезонным» товаром – до того были тюльпаны к 8 марта, ранее – новогодние игрушки. В будний день торговля неважная – 50-60 рублей зарабатываю – товар не мой, как продавец получаю 10%. С восьми до пяти, и в дождь, и в снег… А после того, как продуктовые ряды перенесли в Таборы, проходимость резко упала. Сейчас только в выходные, когда люди в мясные ряды едут, у нас торговля хорошо идет. Можно и мясо, и колбасу взять дешевле, чем в магазине – тот же кумпяк без кости за 6 рублей там не купишь. Раньше много кто приезжал на электричке, и по пути туда покупал что-то и у нас, сейчас нет,– резюмировала тем не менее не унывающая Надежда.

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