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В Японии будут продавать мороженое с железной стружкой

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  • 3.05.2021, 12:12
  • 2,672
В Японии будут продавать мороженое с железной стружкой

Авторы идеи рассчитывают, что десерт оживит туристический поток.

Японские города Цубамэ и Сандзе решили привлечь туристов с помощью мороженого с железной стружкой. Об этом в воскресенье, 2 мая, пишет НОЖ.

Новации предшествовало исследование, которое показало, что летом японцы, в основном, приезжают отдохнуть в города Цубамэ и Сандзе.

Это города известны своими металлургическими заводами. Чтобы возобновить внимание к городам, специалист по мороженому Ясуюки Сакума разработал для Цубамэ и Сандзе фирменный десерт. Технолог создал особый аромат для мороженого, а также предложил идею с железной стружкой.

Необычный десерт уже успели попробовать: по словам некоторых смельчаков, мороженое оказалось гораздо вкуснее, чем они ожидали.

"Неожиданное сочетание, которое удивляет", – описывают "железный" десерт те, кто уже его испробовал.

Стоимость такого мороженого составляет 400 иен или 3,70 доллара.

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