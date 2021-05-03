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Серебряный призер Олимпийских игр Андрей Кравченко: Я хочу помочь сформировать Беларусь будущего

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  • 3.05.2021, 12:15
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Серебряный призер Олимпийских игр Андрей Кравченко: Я хочу помочь сформировать Беларусь будущего
Андрей Кравченко

Спортсмен держит голодовку уже семь дней.

Чтобы поддержать тех, кто находится за решеткой, помочь их семьям, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года, легкоатлет Андрей Кравченко 26-го апреля объявил 10-дневную голодовку и выставил на аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы 2011 года в закрытых помещениях, сообщает Telegram-канал «Сборная ЗОЖ».

«У меня было какое-то внутреннее побуждение сделать это, потому что репрессии не утихают. Они только усиливаются! 🗣 Сейчас я свободен, но мне больно за людей, которые сидят в тюрьме. У меня эта медаль ассоциируется со страданием, с болью. Люди в тюрьме страдают, как и я, когда выиграл эту медаль», — рассказал Кравченко о своем решении Reuters.

Андрей Кравченко хочет помочь сформировать «Беларусь будущего»:

— Это будет тогда, когда белорусы смогут говорить то, что думают, и никто не будет их за это репрессировать. Никто не посадит их в тюрьму, не уволит, не исключит из сборной.

За 7 суток Андрей потерял 9,2 килограмм.

Аукцион продлится еще четыре дня, актуальная стоимость лота 1850$.

Средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности. Часть вырученных средств будет перечислена семьям политзаключенных.

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