Серебряный призер Олимпийских игр Андрей Кравченко: Я хочу помочь сформировать Беларусь будущего 1 3.05.2021, 12:15

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Андрей Кравченко

Спортсмен держит голодовку уже семь дней.

Чтобы поддержать тех, кто находится за решеткой, помочь их семьям, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года, легкоатлет Андрей Кравченко 26-го апреля объявил 10-дневную голодовку и выставил на аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы 2011 года в закрытых помещениях, сообщает Telegram-канал «Сборная ЗОЖ».

«У меня было какое-то внутреннее побуждение сделать это, потому что репрессии не утихают. Они только усиливаются! 🗣 Сейчас я свободен, но мне больно за людей, которые сидят в тюрьме. У меня эта медаль ассоциируется со страданием, с болью. Люди в тюрьме страдают, как и я, когда выиграл эту медаль», — рассказал Кравченко о своем решении Reuters.

Андрей Кравченко хочет помочь сформировать «Беларусь будущего»:

— Это будет тогда, когда белорусы смогут говорить то, что думают, и никто не будет их за это репрессировать. Никто не посадит их в тюрьму, не уволит, не исключит из сборной.

За 7 суток Андрей потерял 9,2 килограмм.

Аукцион продлится еще четыре дня, актуальная стоимость лота 1850$.

Средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности. Часть вырученных средств будет перечислена семьям политзаключенных.

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