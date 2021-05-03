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Андрей Суздальцев: Силовики направят оружие против Лукашенко

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  • 3.05.2021, 12:26
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Андрей Суздальцев: Силовики направят оружие против Лукашенко
Андрей Суздальцев

Белорусские спецслужбы могут даже внести свой вклад в ликвидацию авторитарного режима.

Российский политолог Андрей Суздальцев считает, что Лукашенко становится обузой для силовиков. Об этом он пишет в статье на сайте politoboz.com.

— Рано или поздно силовики направляют оружие против руководителя государства, так как он оказывается для всех «камнем на шее» и от него необходимо избавиться ради общего спасения. Обычно на этой стадии на СМИ обрушивается целый поток очень противоречивой информации о разоблаченных заговорах и мятежах, что является признаком того, что руководство Беларуси, не получив желаемой легитимности на последних выборах, ищет у населения сочувствия и жалости. Это является сигналом для силовиков.

Почему? Глава государства — источник легитимности для силовых ведомств и спецслужб, он их «прикрывает» и обеспечивает безнаказанность. Но если глава государства оказывается мишенью, то косвенно мишенью оказываются и его силовики.

Так что на определенном этапе спецслужбы, сами того не желая, объективно смогут даже внести свой вклад в ликвидацию белорусского авторитарного режима. Так в свое время и произошло с КГБ СССР, чей лидер принял участие в ГКЧП в 1991 году. Точно так же произойдет и в Беларуси.

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