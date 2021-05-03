Партизаны Бегомля — властям: Трибунал будет 3 3.05.2021, 13:02

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Фотофакт.

Жители Бегомля вышли на протестную акцию с огромным бело-красно-белым флагом и плакатами «Трибунал будет!» и «Грязную совесть кровью не отмоешь», пишет телеграм-канал «Хартия97%».

«Дорогие соотечественники, война идет между добром и нейтралитетом, а не между Россией и Западом, как это заявляет Геббельс-ТВ. Помните, геноцид – преступление без срока давности», – сказали участники акции.

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