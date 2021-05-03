Цена биткоина обновила двухнедельный максимум 3 3.05.2021, 13:19

Стоимость первой криптовалюты вновь превысила $58,9 тыс.

В понедельник, 3 мая, курс биткоина на криптобирже Binance обновил двухнедельный максимум выше $58,9 тыс. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 5%. Ее цена растет с 25 апреля, когда она в моменте падала до $46,9 тыс., передает РБК.

Сегодня курс Ethereum обновил исторический максимум на отметке в $3,2 тыс. За последние 24 часа крупнейший по капитализации альткоин подорожал на 11%. Его рыночная оценка достигла $370 млрд.

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