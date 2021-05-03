«О вашем маленьком герое знают все» 3 3.05.2021, 13:25

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Помощь в лечении Ромы, который спас на пожаре брата, предложили российские врачи.

Помощь белорусским медикам в спасении Ромы, который вынес из горящего дома своего маленького брата, предложили российские коллеги. Однако специалисты и родные мальчика приняли решение, что мальчишка останется в БСМП. Состояние ребенка по-прежнему крайне тяжелое. Об этом tut.by рассказала мама Романа Мария.

— В Беларусь прилетали медики из России, которые осматривали Рому. Меня набирал министр здравоохранения России (Михаил Мурашко. — Прим.). Сказал, о вашем маленьком герое знают все. Владимир Путин тоже в курсе. Сыну предлагали лечение в Нижнем Новгороде и Москве, — рассказала Мария.

Напомним, 28 апреля вечером в семье Марии произошла беда. Когда муж поехал в соседний поселок, чтобы встретить ее с работы, в их доме в деревне Сидоровичи Мядельского района случился пожар. Дома в это время находилось двое мальчиков: 12-летний Рома и его брат Ваня, которому год и четыре месяца. Еще один брат — 6-летний Миша — был у друзей.

Спасаясь от огня, Рома разбил окно в одной из комнат и вынес из горящего дома маленького Ваню. С малышом все хорошо. Старший брат сейчас находится в Республиканском ожоговом центре. Родные говорят, что врачи оказывают Роме всю возможную помощь. Пообщавшись с белорусскими и российскими медиками, семья решила оставить Рому в Минске.

— Медики говорят, он может не перенести перелет. Если с ним что-то случится в дороге, я себе этого не прощу, — говорит Мария. — К тому же, в Республиканском ожоговом центре есть все нужное оборудование для его лечения. И я знаю, что наши врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Каждый день в ожоговый центр к Ромке приезжает его тетя Светлана — мамина сестра. Она живет в Михановичах — это примерно тридцать километров от Минска. Мария пока в деревне в Мядельском районе с мужем и двумя младшими сыновьями. В среду она тоже приедет проведать Рому. Говорит, от всего происходящего голова идет кругом: «Но мы должны держаться ради Ромы».

Белорусский Минздрав в своем официальном телеграм-канале сегодня сообщил, что состояние Ромы и 16-летнего подростка из Мстиславского района, которого 22 апреля ударило током на рыбалке, по-прежнему крайне тяжелое. Оба подростка подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

— Подростки находятся под динамическим наблюдением врачей, им проводится все необходимое лечение, — рассказали в Минздраве.

Напомним, днем 22 апреля 16-летний подросток рыбачил на озере возле деревни Гуторовщина. При забросе снасти он удочкой коснулся проводов ЛЭП — и получил удар электрическим током. По данным следствия, от электрического разряда на парне загорелась одежда. Рыбаки, которые находились рядом, вызвали скорую и оказали ему помощь. Парень получил ожоги более 70% тела. Из центральной районной больницы парня на вертолете доставили в Республиканский ожоговый центр в БСМП.

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