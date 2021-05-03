Не гордитесь народы имперские, Господь прошел мимо вас 2 Андрей Зубов

3.05.2021, 13:39

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Андрей Зубов

Радуйся народ малый и давно порабощенный.

Христос Воскресе, дорогие друзья! Именно это – исповедание веры нашей, веры в то, что побеждена смерть победой Иисуса над сатаной и всеми делами его. Мир, сотворенный в совершенстве добра, правды и красоты предвечным Логосом, был украден у Бога врагом, сковавшим великолепное творение Его узами зла, взаимной ненависти, жизнью каждого за счет другого. И эти узы легли на мир из-за человека, из-за его эгоизма, себялюбия, из-за его подмены служения самоугождением.

И не могли люди вырваться из этого добровольно избранного ими рабства греху, как ни пытались. Каждая попытка Божьей помощи человечеству из-за испорченности людей приводила ко все большему порабощению. И тогда, когда все средства были исчерпаны и надежда угасла, Бог послал Сына Своего, Которым и мир сотворил, и время создал, войти в созданный Им мир не царем, не первосвященником, хотя Он точно и то, и то, а простым нищим младенцем из беднейшей семьи, жившей трудами рук своих.

Не гордитесь богатые и всевластные, окруженные слугами, живущие в пространных хоромах – не вас избрал Дух Божий для воплощения Сына.

Не гордитесь мудрые, все изучившие и познавшие – не из вас, учителей человечества избрал плоть Себе Творец наш.

Не гордитесь народы имперские, которых все бояться, перед которыми трепещут – мимо вас прошел Господь.

Но радуйся незаметное, бедное, непрославленное, некнижное, безвластное. Радуйся народ малый и давно порабощенный, ибо из сора земли благоволил Сотворивший небо и землю избрать Себе тварное естество, которым и подъял Крест.

Да не смущается никакая плоть, всем открыт путь спасения. И малым – более чем великим, бедным – более чем богатым, рабам более, чем господам их.

Кичащиеся собой осудили Христа на смерть, а те, кому нечем было гордиться, ни волами, ни землями, ни дворцами, ни всеуничтожающим оружием, ни знаниями безмерными – они, воистину нищие, пришли ко Кресту и возрыдали о Господе, отдавшем Себя за них и поверили в воскресение Его. Ибо во что еще могли они верить? – Не в себя же.

И этой верой обрели малые люди земли великую свободу, великую правду и великое богатство еще здесь, среди гонений, а в грядущем Царствии – жизнь вечную.

Те кто считали себя чем-то значительным, и богатые и бедные, те кто утверждались своими титулами и званиями, своими богатствами и происхождением, своей принадлежностью к тому или иному народу, общественной группе, расе - все они остались ничем и в лапах отца их дьявола.

А те, и богатые и бедные, считавшие свое земное все – за ничто – они обрели вновь мир Божий и право именовать Творца бытия Отцом своим.

И мы сейчас, дорогие друзья, видя зло растущее до небес, упивающееся собой, своей циничной ложью и своим неправедным богатством, своей лжеименной мудростью и своей безграничной силой и тиранством, – мы не должны ни унывать, ни смущаться.

Побеждено зло. Ниспровергнут сатана. Нет более власти дьявола над нами. Только мы сами добровольно можем отдать врагу себя в услужение, как Адам, прельстившийся лживыми посулами змия, как и сейчас отдают многие, кто следуя алчности, кто – сладострастию, кто – тщеславию, кто – гордыне.

Но да не будет этого! Войдем же в победу Того, Кто воскрес однажды и Чье воскресение благовествуется каждый день, а, тем более, сегодня, в День Великий. Войдем в Него и победим Им зло мира, уже побежденное Им.

И жизнь раскроется вокруг нас, как райский цветок, благоуханный и прекрасный. И жизнь наша, и жизнь нашей семьи, и жизнь народа, на языке которого говорим мы, и жизнь земли нашей и жизнь всего мира, за которою и отдал Он Себя – все станет иным, все обретет красоту и смысл непреходящий.

Ибо Христос Воскрес!

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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