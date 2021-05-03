О них не расскажут по телевизору, пока мы не победим 3 Telegram-канал «Реальная Беларусь»

3.05.2021, 13:52

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Они отдали самую большую жертву за свободу Беларуси — свою жизнь.

Александр Тарайковский, Александр Будницкий, Александр Вихор, Геннадий Шутов, Никита Кривцов, Константин Шишмаков, Артем Поруков, Станислав Чур, Сергей Радченя, Денис Кузнецов, Роман Бондаренко — это имена героев, о которых не напишут в книгах по истории, пока мы не одержим победу.

Когда режим подсчитывает «моральный ущерб» своих вооруженных бугаев, хочется крикнуть: «Верните жизни этих мирных беларусов!».

О них не расскажут по телевизору, пока мы не победим.

О них не будут помнить поколения, пока мы не победим.

Telegram-канал «Реальная Беларусь»

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